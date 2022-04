Julie KORNIENKO

Depuis 2009 je me suis jointe a l’équipe d'adoption internationale effectuée pour les familles françaises et canadiennes. Je suis intégrée au procès en tant que la traductrice et l’interprète (français et anglais). Je me présente a la session de la Cour, aux organismes compétents russes en guidant des parents adoptifs.

Je suis également enregistrée chez notaire ayant le droit certifier des documents traduits.

J'habite a Saint-Pétersbourg.

Je suis ouverte entendre et participer aux toutes propositions et concours.



Mes compétences :

Anglais

Français

Interprète

Russe

Traductrice