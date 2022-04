Julie Kosman, cogérante de la SCOP LES 2 RIVES



Objectif dans mon travail : accompagner et encourager les professionnels à répondre à certains enjeux de société



Enjeux qui me tiennent à cœur: Transition énergétique, préservation des ressources naturelles, santé environnementale, mobilisation citoyenne



Actions: former les professionnels, informer,et développer les approches collaboratives et l'innovation sociale



Ls SCOP LES 2 rives est localisée à La Ruche (Laboratoire d'Innovation Sociale); et à Lyon dans un espace partagée avec des cabinets d'architectes.