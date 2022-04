Julie La Fée MORIAMEZ-TISON

Créatrice de bijoux fantaisie tendanceArray



Présente sur Boutique en ligne, animations vente au sein du groupe Les Galeries Lafayette En ce moment aux Galeries Lafayette de Montparnasse, dans les Comités d'entreprise, en ventes privées, et sur le marché de La Baule tous les étés.



Mes bijoux et cadeaux personnalisés sont dans l'air du temps avec une grande tendance Liberty® qui est mon produit phare. J'aime faire plaisir aux petits comme aux grands avec par exemple une large gamme de bracelets qui deviendront vite des gris-gris que l'on ne veut plus quitter...



Pour les bijoux je vous propose un large choix de liens (principalement en Liberty®) et des centaines de modèles de perles et breloques. En suivant les tendances du moment je m'adapte à toutes vos envies et idées que je réalise pour vous sur mesure.



Pour les plus indécis, je saurai vous donner des conseils déco. Toutes les occasions sont bonnes pour offrir un cadeau ou vous faire plaisir... Alors entrez dans mon univers et créez votre bijou personnalisé...



Rendez vous surArray



Mes compétences :

Commercial

Commerciale

Hotels

Salon

Tourisme

ventes

Voyages

Vente