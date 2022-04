Julie LABORIE

Mes 10 années d'expériences dans l'informatique m'ont permis d'acquérir des compétences dans divers technologies : ASP, Dot.net, SQL Server, et également des compétences dans le domaine fonctionnel en terme d'analyse de besoin, de rédaction de proposition fonctionnelle et technique.



Ce que j'aime le plus c'est recueillir les besoins, proposer des solutions en adéquation avec les besoins du client, je souhaite me diriger vers un poste de AMOA dans l'avenir.