Julie LACOSTE

Curieuse, souriante et motivée, j'ai étudié la biologie de l'environnement, l'éthologie, l'histoire des sciences et des techniques et je viens d'obtenir un D.U. en médiation scientifique innovante à Paris-Diderot.



Mon mémoire de fin d'année portait sur "L'évolution de la représentation animale aux XXème et XXIème siècles dans les zoos et les cirques" et a été validé avec la mention Très Bien. Il s'agissait de faire un dossier prospectif sur l'évolution des représentations animales des visiteurs, la manière dont elle s'est construite et comment elle influence les zoos et les cirques.



Je suis actuellement en recherche de stages en parcs zoologiques afin de passer la formation "soigneur animalier" à Carquefou. Je suis également preneuse de toute offre d'emploi dans le domaine animalier ou dans le journalisme scientifique !



N'hésitez pas à me contacter pour davantage de renseignements.



Mes compétences :

Déchiffrage de partitions

Écriture d'articles

Étude éthologique

Rédaction de bilans

Accueil physique

Soigneur animalier

Coordination de projets

Organisation d'évènements

Communication