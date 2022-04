Julie LACRESSE

"Je suis une technicienne dans l'âme, j'utilise à ma disposition tous les outils disponibles, photographie, illustration, vidéo... J'ai un profil plutôt PRINT mais je souhaite m'orienter vers d'horizons plus larges, tel l'audiovisuel ou le webdesign. Je suis curieuse et aime découvrir de nouvelles techniques."



=> Graphisme / Communication / Web / Montage vidéo / Dev App

=> Suite Adobe / Pack Office / Apprentissage du HTML5 et CSS3

=> CDD / CDI / Autres

=> Disponibilité immédiate

=> Dans la Région Grand Est / Luxembourg / et pourquoi pas au Canada

=> Anglais (B1) / Italien (A2) / Français (courant)



Et je serais RAVIE de découvrir cela en collaborant avec vous !



*PORTFOLIO* http://leiju54.wixsite.com/leijudesign



Mes compétences :

Retouche d'images

PAO

Mise en page

Code typographique

Graphisme

CSS 3

Wordpress

HTML 5