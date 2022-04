Julie LAFFARGUE

Ayant obtenu ma licence professionnelle Gestion opérationnelle de l’Emploi, de la Formation et du Recrutement, je postule à l’offre d’assistante RH. Dans le cadre de ma licence j’ai effectué un stage de 4 mois en tant qu’assistante RH au sein de la clinique du Cabirol, ainsi qu’un stage de 10 semaines au centre de formation du Crédit Agricole en tant qu’assistante de formation.



Forte de mes différentes expériences dans le domaine des ressources humaines, je veux mettre toutes mes compétences à disposition d'une entreprise.

En effet, je suis de nature sérieuse et consciencieuse et je suis en mesure d’effectuer les missions avec le plus grand sérieux et l’efficacité nécessaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Recrutement

Formation

Gestion du personnel

Ressources humaines