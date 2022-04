Julie LAMAR

Reconnue pour mon sens de la confidentialité, ma loyauté et ma rigueur, j’ai une bonne communication orale et écrite, tant en français qu'en anglais.

Je possède également un bon esprit d'analyse et de synthèse.

Dynamique, polyvalente et persévérante, je fais preuve d'une bonne capacité d’adaptation.

Autonome et organisée, j’ai le sens du service et du travail bien fait.





Mes compétences :

Bureautique

SAP

Photoshop

Lotus notes

Internet

Pack office

As 400

Commerce international

Assistante commerciale

Assistante de direction

Marketing

Achats

Export

Services généraux