Julie LANCHANTIN

Bonjour,



Actuellement étudiante en B.T.S. Communication et Industries Graphiques, option production graphique, je suis dans l’attente de mes examens de fin d’année qui me permettront d’obtenir un diplôme de niveau III (BAC +2). Je suis à la recherche d’un poste à occuper dès septembre 2013 dans le secteur des Industries Graphiques.



Mes compétences s’appliquent en particulier à la gestion de dossiers clients et au domaine du prépresse. Par ailleurs, elles ont été renforcées par la mise en œuvre de mon projet de fin d’étude durant lequel j’ai occupé le poste de chef de fabrication, dirigeant ainsi une équipe de 6 personnes.



Par conséquent, je suis en mesure de réaliser des mises en pages de tous types de documents, des impositions, mais aussi de conseiller un client, de gérer une équipe et d’assurer le suivi d’une production. J’affectionne particulièrement le travail d’équipe et je souhaiterais montrer l’implication professionnelle dont je sais faire preuve.



Mes connaissances techniques, mon travail rigoureux et mes qualités humaines sauront trouver leur place au sein d’une équipe de professionnels.





Mes compétences :

Gestion de flux de production (ApogeeX)

Initiation au logiciel de G.P.A.O. (MasterPrint)

Maîtrise des règles de mise en page

Gestion de dossiers clients

Imposition numérique

Gestion de planning

Réglage de l'image, retouches

Procédés et contraintes d'impression

Connaissance complète de la chaîne graphique

Mise en page de tout type de documents

Gestion de profils colorimétriques