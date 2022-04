Julie LANGLERON

Après 6 années passées dans la grande distribution en tant que manager textile, j'ai décidé de me réorienter dans la logistique. J'ai donc intégré une entreprise familiale spécialisée dans le e-commerce en tant qu'assistante logistique puis adjointe d'exploitation logistique. Grâce à mon aisance relationnelle et ma polyvalence, je m'adapte très facilement à toutes les situations et trouve des solutions à tous les problèmes.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Gestion du stress

Gestion des stocks

Gestion des priorités