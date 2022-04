Julie LARIVIÈRE

Professionnelle, passionnée et ambitieuse, je possède près de 20 ans d'expérience sur le marché du travail. J'ai su développer de solides compétences en gestion, vente et communication en ayant évolué près de 10 ans dans le secteur des finances pour ensuite orienter ma carrière vers l'industrie hôtelière.



Mon bagage acquis en pratiquant diverses fonctions de planification, organisation, direction et contrôle ont contribué, au fil des ans, à enrichir mon talent inné pour la communication et la croissance de mes qualités de leader motivant et motivé.



Étant fortement axée sur les résultats, j'utilise de façon efficiente et efficace les ressources mises à ma disposition pour atteindre les objectifs qui me sont donnés en étant motivée par l'ambition de les dépasser.



Guidée par les principes véhiculés par le mandat et la mission de l'organisation dans laquelle j'évolue, j'oriente mes actions et cible mes efforts dans le but de combler les besoins des clients et d’en attirer de nouveaux . Tout ceci, dans l'expectative de surpasser la hauteur de leurs attentes.



Je suis celle qui naturellement, sait donner ce ''petit plus'' qu'une équipe a besoin pour l'aider à atteindre son plein potentiel et ainsi s'élever vers de plus hauts niveaux de performance.



Confucius disait:

''Choisi une carrière que tu aimes et tu n'auras pas a travailler un seul jour de ta vie''



Puisque ma personnalité se marie parfaitement à mon choix professionnel, j’ai eu le privilège de faire de cet adage une réalité dans l'évolution de ma carrière. C’est donc avec grand enthousiasme et la ferme intention de poursuivre en ce sens que je j'offre ici mon expérience aux employeurs qui me permettront de pouvoir relever de beaux défis au sein de leur organisation.



Contactez-moi pour une éventuelle collaboration qui nous fera évoluer vers une relation à long terme des plus profitable et enrichissante.



Au plaisir!



julie.lariviere@outlook.com

819-527-5352



Mes compétences :

Gestion

Ventes

Planification d’événements

Service clients

Communication