Julie LASNIER

GESTION DES ACTIONS COMMERCIALES



Interface entre clients, commerciaux, le service Marketing et la Direction…

Mise en place et suivi des chiffres de ventes et autres indicateurs de performance.



APPUI DES DIRECTEURS DANS LA GESTION AU QUOTIDIEN.



Délégation de dossiers sensibles, aide au déploiement de la stratégie du service, gestion administrative des dossiers clients…



ORGANISATION ET GESTION DES EVENEMENTS ET REUNIONS



Organisation et participation à l’animation des différents évènements permettant le développement de la relation client (séminaires, réunions, formations, salons…).



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Organisation d'évènements

Microsoft Office

Reporting

Administration des ventes

Requirements Analysis

Microsoft Excel

Business Objects

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word