Julie LAUDE

Après Marseille où je résidais depuis 15 ans (suite à mon retour de Londres où je vivais et travaillais en entreprise entre 1998 et 2001), je m'installe à présent sur Lyon (3è) et recherche ainsi une/de nouvelle(s) école(s) où enseigner.



MY SKILLS:



Formation initiale groupe-classe.

Formation continue, collectif ou One2One. DIF/CIF/TOEIC



Anglais technique: Business, Journalisme, Informatique, Médical, Audiovisuel, Arts Appliqués, Communication, RH, Transport Maritime/Marine Marchande, Transport Aérien des personnes/Agents d'Escale, Viticulture/Oenologie, Hôtellerie, Tourisme, Yachting.



Classes MBA, CG, MC, BTS, BAC PRO, CAP

Large expérience en Instituts Supérieurs d'enseignement privés ou publiques.

Public privilégié = jeunes adultes, adultes, Initiation enfants.



Maîtrise des programmes et référentiels.

Préparation, conception des évaluations et participation aux jurys d'évaluation.

Encadrement d'examens



Pédagogie adaptée et transversale.

Très bonne animation de cours.

Bonne rigueur pédagogique.

Relation avec les apprenants adaptative, motivante&dynamique.



Native française, vécu en Angleterre, bilingue.

Statut d'auto-entrepreneur entre autres.



Mes compétences :

eLearning

Microsoft Office

Adobe Premier

Recherche documentaire

Traduction médicale

Gestion de la relation client

Gestion des compétences

Prise de parole

Traduction technique

Traduction anglais français

Enseignement universitaire

Enseignement

Formation continue

Animation de formations

Formation professionnelle