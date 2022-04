Apres 11 ans dans la même enseigne en tant que vendeuse et adjointe de magasin ,je souhaite changer de métier .

J'aime le contact humain les challenges et les défis !!

Je ne possède aucunes expériences a part la vente et le management mais je demande qu'à apprendre je suis dynamique motivée et positive.

Je sais fédérer un groupe , et je donne toujours le meilleur de moi.