Julie LE BARS est heureuse de vous annoncer que son Cabinet d'avocats rejoint l'équipe d'ALATIS, afin de renforcer son offre de services dans tous les domaines de la propriété intellectuelle.



ALATIS est constitué d'avocats et de conseils en propriété industrielle qui vous accompagnent dans la protection, la valorisation et la défense de vos projets innovants.



ALATIS propose un suivi privilégiant la proximité avec le client ainsi qu’une approche “business” et très pragmatique dans le traitement des dossiers, à l’image de votre Conseil interne.



Prenez le temps de venir nous rencontrer pour découvrir comment nous pourrions vous assister en matière de propriété intellectuelle et rendez-vous sur la page de notre site "www.alatis.eu".



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Propriété industrielle

Propriété intellectuelle

Développement web

Gestion de la relation client

Entreprenariat

Développement commercial