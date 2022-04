Julie LE BEC

Moi:

28 ans, mariée, 1 enfant



Mes objectifs:

> Intégrer une entreprise dynamique et un métier d'avenir.

> Exploiter des compétences acquises: vente, conseil, suivi relationnel

> Accroître le potentiel de mon portefeuille et participer au développement de mon entreprise sur le marché.

> Travailler au contact du client (prospection, détection du besoin, rebond commercial, suivi et fidélisation).

> Offrir une solution personnalisée et un suivi de qualité



Ma recherche:

recherche active d'un poste de conseillère commerciale dans les domaines de l'assurance, de la banque et de la vente en général.





Mes compétences :

Vente

Prospection

Conseil

Assurance

Phoning

Accompagnement

Banque

Fidélisation des clients

Négociation commerciale