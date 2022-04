Julie LE BRECH

Ayant validée un master spécialisé Management et Stratégies d'entreprises, j'ai intégrée la société Lidl en novembre 2013 en tant que responsable Vente Secteur.



Apres avoir effectué et validé une formation de 7 mois sur le terrain à expérimenter les métiers en magasin (chef caisse, adjoint manager puis responsable magasin) et 3 autres mois sur une formation purement vente, j'ai été pendant 5 ans au poste de responsable vente secteur en gérant 5 magasins.

Je suis actuellement au poste de chargée de recrutement sur la région Normande.



C'est une entreprise mettant en avant ces collaborateurs que je souhaite promouvoir.



Mes compétences :

Organisation et stratégie

Gestion de projet

Management d'équipes

Microsoft office

Dynamique

Organisation de projet

Recrutement du personnel

Développement RH

Audit RH

Accompagnement RH