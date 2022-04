Actuellement en recherche d'un poste d'assistante administrative et commerciale en seine maritime, je suis disponible pour toute proposition d'emploi. Vous pouvez m'écrire à l'adresse julie.lebret76690@laposte.net . Forte d'une expérience en tant qu'assistante administrative et commerciale durant 8 ans je suis très polyvalente, autonome et possède de nombreux domaines de compétence.