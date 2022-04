Julie LE GRAËT

Depuis plus de 60 ans, l’entreprise LASSARAT invente et réinvente chaque jour les métiers liés à la protection par peintures et résines de structures industrielles et d’ouvrages d’art. Spécialisée dans le Traitement de surfaces et les Revêtements Industriels pour le Nucléaire, l’Industrie, la Marine et l’Offshore, l’entreprise propose des solutions humaines, technologiques et industrielles adaptées aux projets de ses clients. Cette longueur d’avance permet aujourd’hui à l’entreprise de poursuivre sa croissance en se positionnant comme leader de l’anticorrosion en France et comme un acteur du traitement de surface largement reconnu à l’étranger.



Lassarat recherche en permanence du personnel à compétences techniques cadre ou non-cadre pour la supervision de ses chantiers en France et à l’Etranger !

Pour postuler vous pouvez nous écrire à l'adresse : recrutement@lassarat.com





