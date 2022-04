Julie LE MER

Suite à l'obtention d'une licence et d'une maîtrise de droit privé, j'ai poursuivi mes études avec l'obtention d'un Master II "Droit et gestion des PMI PME".

Après avoir travaillé en tant que clerc de notaire rattachée aux successions et divorces, je travaille actuellement à COGEDIS en tant que juriste d'entreprise au sein de la Direction Juridique Groupe.



J'ai notamment en charge les dossiers suivants :

- suivi juridique annuel d'une vingtaine d'entites juridiques (societes commerciales, societes civiles, GIE, associations)

- immobilier de l'entreprise : negociation et redaction des baux (plus de 80 agences), relations avec les bailleurs en cours de bail, mise a jour des loyers,

- dossier assurances multirisques et RCP Groupe : negociation et validation des contrats d'assurance, suivi des dossiers sinistres (contentieux amiables et judiciaires),

- relations ordinales, deontologie et normes professionnelles des experts-comptables,

- referente croissances externes pour la direction juridique groupe (acquisition de parts, d'actions, de clientele, fusion, constitution de societe)

- Dossier Cnil (bientot RGPD)

- Propriete intellectuelle (defense des marques, depot de marques)



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

droit des assurances

droit des societes

droit immobilier

cnil

propriete intellectuelle

relations ordinales

droit commercial