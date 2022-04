Julie LE PARC

Dans le commerce depuis 12 ans dont 11 ans d'expérience de technico-commercial dans l'informatique de gestion et depuis 2 ans ingénieur commercial dans le domaine des logiciels de gestion comptable, fiscale et sociale en mode SaaS. Management d'une équipe commerciale sédentaire. Forte de ces expériences, je possède une bonne connaissance des logiciels de gestion, de leurs services, du réseau de distribution via intégrateurs ou revendeurs informatiques, ainsi que le milieu de l'expertise comptable.



Mes compétences :

Commerce

Management

Stratégie Commerciale

Solutions De Gestion

PCL, Revendeurs, Entreprises

Cloud Computing