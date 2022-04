Julie LE TALLEC

Issue d'une formation de BTS Tourisme, j'ai débuté en agence de voyages en Galerie Commerciale dans l'Oise pendant 3 ans. Puis, je me suis associée et j'ai monté ma propre agence de Voyage en tant que co-gérante à Lyon : une aventure qui a duré 3 ans. En 2008, je me suis orientée davantage vers la Billetterie et j'ai occupé pendant quelques mois des poste en plateau d'Affaires à Lyon, ce qui m'a permis de parfaire mon expérience sur Amadeus.

Actuellement, en poste en Agence de Voyages "Atypique" Haut de Gamme, j'ai accepté un nouveau challenge : mettre en place et développer au sein de cette agence, le Service Billetterie Loisirs et Affaires. Après 6 ans, je suis en charge de plus d'une quinzaine de sociétés en compte ainsi que d'une clientèle Loisirs et je continue d'en assurer le développement. En parallèle, je continue de développer également le service Individuel.



Maitrise d'Amadeus. Spécialisée en billetterie et tourisme individuel. Rigueur. Sens aiguë du relationnel.

Grande résistance au stress. Maitrise du Pack Office. Très grande autonomie. Compétences en facturation et comptabilité. Anglais courant.



Mes compétences :

Vente

Billetterie

Gestion de projet

Tourisme