Activité principale de l'entreprise:

Conception: Infographie, Design Et Multimédia



Services offerts:

BIENVENUE AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES ET PETITES ENTREPRISES



Conceptions et réalisations sur mesure

- à la hauteur de vos attentes

- à la mesure de vos besoins corporatifs

- à l'image de votre entreprise.



Services personnalisés en matière de réalisations infographiques, imprimées et/ou interactives.

Du logo...type au site Internet en passant par toute la panoplie de documents corporatifs, publicitaires et scolaires (éditions), etc.



Le Studio INnovateur, pour un concept INédit!

IDEM Studio, c'est dans la boîte!



Au plaisir de vous offrir les services désirés.

Professionnalisme, rigueur et minutie assurés.



Bien à vous,



Julie LeBlond

www.idemstudio.com

Directrice générale

Designer graphique





Compétences: SPÉCIALISATION: CréAction!

Conception graphique

Image de marque et identité visuelle

Illustration conventionnelle et/ou numérique

Animation Flash, sites internet FLASH ou HTML



Plate-forme MAC/PC

ADOBE CS2 Premium

MACROMEDIA STUDIO-8

QUARKXPRESS



Tarification: À forfait

Lieu de travail:En télétravail



Mes compétences :

Animation

Conception

Création

Design

Flash

Graphisme

Illustration

Infographie

Internet

Mise en page

Montage

Multimedia

Photo

Publicité

Site internet

Web