Julie LECOMTE

Titulaire d'un BTS Négociation Relation Clientèle, je recherche actuellement un poste d'Attachée Commerciale.



Dans le cadre de la mutation de mon conjoint sur Toulouse et en vue de mon installation sur ce secteur, mes recherches concerne uniquement la région Toulousaine.



Avec un cursus et une expérience situés au carrefour du commercial, de la communication et du marketing, je suis attirée par les diverses fonctions que ce poste suppose. Aujourd'hui, je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.



Pour ce poste impliquant polyvalence et faculté d'adaptation, mon expérience dans la prise en charge clients, la gestion de projet et le développement commercial, constituera un atout pour cette fonction.



Rigoureuse, autonome et dotée d'un bon relationnel, j'ai pu mettre à profit créativité et réactivité pour développer efficacement mon portefeuille clients. Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont aussi permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Ciel

Sage

Sales Force