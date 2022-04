Julie LEFEBVRE

Après un parcours académique et une première expérience professionnelle réussis, je suis aujourd’hui à la recherche de nouvelles opportunités.



Grâce à ma formation généraliste et aux compétences facilement transférables que j’ai acquises (gestion de projets complexes, coordination, communication) je peux occuper des postes très variés. J'apprends vite et j'ai une bonne capacité d’adaptation ainsi qu’un vif intérêt pour découvrir de nouveaux secteurs. J’aime sentir que je fais la différence dans mon travail, dans l’interaction avec les personnes et les équipes.



D’après mes précédents responsables, les principaux atouts qui me distinguent sont notamment le sens des responsabilités, une compréhension et une capacité d'analyse rapides de la globalité des enjeux dans les situations et contextes auxquels je suis confrontée, un bon sens relationnel et d’excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais.



N’hésitez pas à me contacter si mon profil vous interpelle!



Mes compétences :

Adaptabilité

Coordination de projets

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet

Management

Travail en équipe

Autonomie

Santé

Agroalimentaire

Conception-rédaction

Aisance relationelle

Synthèse rédactionnelle