Julie LEGEARD

Chez Phone House durant plus de 10 ans, j'ai acquis compétences et connaissances dans divers services Administratifs, SAV et Assurance.

Aujourd'hui, je suis prête à vous assister sur vos missions qui me permettront de m'épanouir une fois de plus et ainsi développer et mettre à profit mes qualités professionnelles sur vos projets de développement.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Citrix Winframe

PIE

Microsoft Word

Microsoft Outlook