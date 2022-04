Recherche un poste d'agent d'accueil et d'information dans le domaine associatif ou de la de formation.

À l'écoute de poste d'assistant de direction et de secrétaire.

Mobile dans la région Hauts - de - France.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat

Gérer les réservations des salles

Orienter et informer les usagers

Créer des bases de donées

Mise en page de CV

Organiser des déplacements