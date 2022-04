Julie LEGRAVEREND

Formation supérieure dans la communication visuelle. Masters de Directeur Artistique et Responsable communication et marketing.



- 4 ans d'illustration sur produit, packaging et design d'objet pour de grands distributeurs et marques de luxe avec plus de 800 produits créés.

- 4 ans de gestion, création et développement de campagnes et publicités digitale et presse avec près de 200 campagnes sur 10 pays.





Spécialités : Illustration, design graphique, packaging, mise en page, animation digitale, web design, print et gestion de projet.



Site personnel : http://www.thestarrycat.com/



Mes compétences :

Dreamweaver

Photoshop

Illustratrice

Flash

In design

Bannière flash

Création graphique

Photographie

Packaging

Illustrator

Webdesign

Bande dessinée

Mise en page

Communication visuelle

Illustration

Dessin

Graphisme

Adobe première

Montage

HTML 5