Julie LEHOT

ACOUSTIC EVENT :

Acoustic-Event est un collectif de musiciens professionnels proposant différentes formules musicales en acoustique, spécialement conçues pour l'événementiel.

www.acoustic-event.com



KALYA DUO :

"Concert folk décalé"

Kalya plante le décors avec ses reprises personnalisées et même décalées des plus grands standards de la pop internationale.

Le duo folk, en quête permanente d'originalité, met à coeur de réadapter intégralement les titres les plus connus en réécrivant les arrangements musicaux et mélodies, permettant de faire varier les genres et les styles sans aucun scrupule ...

www.kalya.fr



D'AIR ET DE CHANT :

Tous réunis autour de la voix de Julie pendant une heure, pour se remémorer les chansons d'autrefois, en toute simplicité et convivialité.

Des airs connus à écouter, fredonner, chanter et rechanter selon les envies de chacun, pour ​briser l'isolement, mais surtout, ​apporter de l'émotion et de la gaieté.​

Un répertoire qui retrace les grandes années de la chanson française (des années 30, aux années 80) avec de grands auteurs tels que Bourvil, Trenet, Piaf, Mariano et tant d’autres encore…

www.dairetdechant.com