Julie LEMAHIEU

Bonjour à tous,



J'ai intégré l'entreprise WELLJOB en tant que Chargée de Développement.



WELLJOB est une entreprise française et indépendante en plein développement, désireuse de s'implanter sur tout le territoire.



2017 a été une très belle année grâce à l'ouverture de 11 agences qui viennent renforcer notre présence nationale. Notre Chiffre d'Affaires a progressé de 40%, c'est la 5ème année consécutive qu'il augmente de plus de 30%.



44 agences composent ainsi notre réseau national. Ce cadre étant posé, le sourcing est donc au coeur de mes préoccupations afin de piloter au mieux notre stratégie de croissance interne.



Nos objectifs pour 2018 sont: l'ouverture de 10 à 12 agences, l'intégration de 35 nouveaux collaborateurs, ainsi qu'une augmentation de 35% de notre CA.



Rechercher, identifier des talents professionnels du travail temporaire, en quête de nouveaux challenges et d'ascension professionnelle, en adéquation avec notre esprit d'entreprise, telle est ma mission.

Je vous invite à aller découvrir qui nous sommes sur notre siteArray, et à télécharger notre application mobile "Mon Welljob" disponible sur IOS et ANDROID.



N'hésitez plus à nous contacter afin d'envisager ensemble un nouvel avenir professionnel...



A moi de vous convaincre que "tourner la page c'est bien, changer de livre, c'est mieux"! (Alexander Ruperti)



A bientôt!



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Certification AMF

Recrutement