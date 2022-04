Julie LEMAIRE

Assistante de Direction et Coordinatrice de projets avec une expérience de 10 ans dont 4 années dans une société américaine puis 2 ans chez L'Occitane en Provence, marque mondialement reconnue.

Après Paris, j'ai pu mettre mes compétences au service de l'aéronautique à Toulouse: l'aéroport TB, Liebherr et Airbus.

Suite à la mutation de mon conjoint, je suis actuellement en recherche active d'un CDI, CDD ou intérim dans la région de Marseille, je reste à votre disposition si mon profil vous intéresse et je vous invite à prendre contact avec moi.