Julie LEMESLE

Commerciale itinérante sur les départements 53 et 35 pour ArcelorMittal Distribution Rennes.



Commerciale et Responsable de services Clients au sein de la société PRECOM - Ouest-France pendant 11 ans et Commerciale Itinérante depuis 4 ans chez Arcelor Mittal, j’ai acquis une réelle expérience dans les domaines du fonctionnement global d’une activité, du développement des ventes, de l’animation et du suivi commercial, de la mise en place de nouveaux produits, de l’analyse des résultats, de la communication et la coordination.

J'ai une forte sensibilité pour le commerce et la relation clients, un sens du relationnel aisé.

je sais m'adapter et j’ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.

Autonome et force de proposition, je pense pouvoir apporter une réelle contribution en terme de compétences, et c'est avec grand enthousiasme que j'aspire à m'investir dans des missions où les métiers sont variés et riches.