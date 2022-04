Julie LEMIEUX

Pharmacien expérimentée, je recherche un poste en Normandie. Mon expérience en zone touristique très exigeante, mon poste de gérante assurent ma compréhension de vos attentes économiques et mon adaptation dans votre structure. Mes connaissances notamment en homéopathie, aromathérapie, dermatologie et en orthopédie me permettent de travailler dans une officine ou une autre structure en relation avec le public. Mon ouverture d'esprit ne me limite pas à l'officine.



Mes compétences :

Aromathérapie

Homeopathie

Phytothérapie

Cosmétologie

Certification ISO 9001

Conseil commercial

Merchandising

Gestion des stocks

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Gestion administrative