De langue maternelle anglaise et titulaire d’un Bac +5 en traduction (mention « très bien ») et d’un Diploma in Translation (« DipTrans ») du Chartered Institute of Linguists (mention « bien » pour l’épreuve Technologie) en 2012, je vous propose une traduction fidèle et efficace de tous types documents depuis le français vers l’anglais.



Mon objectif est de respecter non seulement le sens de l’original (source), mais également son style et ton particulier. Là où la traduction ne suffit pas, je fais appel à la créativité. Le résultat devrait se lire comme s’il s’agissait d’un texte rédigé dans la langue cible dès le départ.



Avec cela comme but principal, je travaille dans plusieurs domaines (science, technologie, tourisme, finance, économie, juridique), mais mon expérience professionnelle de dix années au sein du monde de l’immobilier à Paris me donne un avantage non-négligeable pour la traduction vers l’anglais de tout ce qui concerne l’immobilier, l’architecture, la construction, le BTP, etc.



Chaque projet de traduction est unique, je suis à votre disposition pour discuter du vôtre…



Ecrivez-moi à julie.leriche@jeweltranslates.fr



Appelez-moi au 01 77 06 17 69



Member of the Chartered Institute of Linguists - able to provide certified English translations of French marriage and birth certificates for passport application purposes.



Mes compétences :

Aisance parfaite en anglais

Ecoute des clients

Maîtrise de plusieurs outils informatiques

Maîtrise du français

Excellentes connaissances techniques de traduction