Julie LEROY

Actuellement en formation à l'IFOCOP, pour le métier d'assistante de direction.

j'ai à cœur de mettre en pratique mes nouvelle connaissance et notions en informatique. j'ai pu au cours de mon expérience professionnelle m'adapter à chaque situation, devoir réagir en conséquence.

Dynamique et avec l'esprit d'équipe, j'ai l'envie de mettre en pratique mes expériences et mon professionnalisme au sein de votre entreprise. N’hésitez à pas me contacter, je suis à la recherche d'un poste en CDD/CDI



Mes compétences :

Renseigner

Droit des sociétés

Mise a jour du registre du personnel

Droit

Réception téléphonique

Accueillir

Commerce de détail