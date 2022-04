Julie LESAING

Conceptrice de stand et d'espaces évènementiels, j'ai depuis septembre 2010, en collaboration avec M.Chenevière ouvert mon bureau d'études: L'Disegno.



L'Disegno est un bureau d'études qui conçoit tous types de projets d'espaces de communication et organise avec ses équipes de menuisiers, d'électriciens, de moquettistes, de peintres et autres corps de métiers la fabrication et l'installation sur site.

Notre concept est de créer un espace à l'image de nos clients, dans le respect de leur charte et de leur budget.

Nous sommes devenu le partenaire évènementiel de notre clientèle par notre implication et notre sérieux. Nous sommes conscients de l'impact économique d'une participation à un ou plusieurs évènements sur salon, et c'est pour cela que nous proposons un partenariat efficace basé sur le professionnalisme de nos équipes, sur notre réactivité et sur notre présence à vos côté de la conception à la réalisation de votre projet.

Nous proposons pour cela deux "formules":le montage one-shut (pour un unique évènement) ou le stockage et remontage de votre stand (qui permet de prévoir un budget sur plusieurs expositions).



