Je participerai avec vous à l'organisation logistique et humaine de vos spectacles et projets audiovisuels. Avec une solide expérience, notamment dans l'accueil d'artistes, et une personnalité bienveillante qui s'acclimate aux situations rencontrées, je m'applique à apprendre en permanence pour vous apporter LA solution à vos besoins. Et tout ça avec le sourire en prime !