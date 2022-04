Julie LETTRY

Diplômée d'un BTS Assistant de gestion PME-PMI, je poursuis mon parcours en Bachelor option commerce et marketing.



Mon cursus me permet de participer à la gestion opérationnelle d'une entreprise que ce soit de l’administration, de la comptabilité, du commerce ou la gestion des RH. Il me permet de contribuer à l’amélioration de l’entreprise en optimisant son organisation.



En poste depuis septembre dans l'entreprise TELEM Sécurité - GROUPE ONET cette opportunité va me permettre de fournir à l'entreprise mes compétences de gestion et ainsi d’acquérir de nouvelles connaissances, approfondir mes compétences sur un poste d’encadrement à dominante commercial et marketing.



Mes compétences :

Gestion administrative

Comptabilité

Gestion commerciale

Organisation

Sens du contact

Microsoft Office