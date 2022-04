Je travaille depuis 7 ans dans des services export. Assimiler les technicités des produits ou des services, étudier les contraintes pour les exporter, puis les traduire en objectifs d'équipe sont des défis que je relève avec passion.



Je suis curieuse, dynamique et ouverte d'esprit. Je suis capable de coordonner les activités d'une équipe, tout en restant autonome et concentrées sur des objectifs de vente et satisfaction clients. J'adhère sans hésiter aux projets internationaux, qui impliquent souvent des coopérations transversales et de nouveaux défis. La 'team leader' est capable de diriger les opérations quotidiennes en servant d'interface avec la direction de service ou la direction générale. Je soutiens également les opérations de logistique ou marketing, et collabore sur les rapports financiers et les suivis de ventes sur les zones couvertes.



Mes compétences :

Export

ADV

Support

Santé

Logistique

Oracle

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Citrix Winframe

Commerce international

Management international

Administration des ventes

International business development

Pharmacie industrielle

Transport international

Développement international