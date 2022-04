Julie LOEWERT

Récemment diplômée d'un Master de Droit comparé, je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Ayant étudié le management international, le marketing, le droit des affaires ainsi que le droit européen, je souhaiterais travailler dans un environnement multiculturel tourné vers l'international.



Mes expériences professionnelles, exercées dans des domaines variés, me permettent de présenter un profil atypique et pluridisciplinaire.

Devenir consultante serait une perspective de carrière idéale qui me permettrait de développer mes connaissances et d'apporter ma valeur ajoutée dans le cadre de conseils personnalisés aboutissant à la résolution de la problématique que rencontrent les clients.



Je peux aisément communiquer en anglais ainsi qu'en allemand, et désirerais intégrer une entreprise qui me permette de relever des challenges et de m'impliquer efficacement dans la réussite d'un but commun.



Je serai très heureuse de pouvoir vous démontrer ma motivation à décrocher un emploi de consultante, qui je l'espère me permettra de relever des défis complexes dans un environnement ambitieux et humain.





Mes compétences :

Interculturalité

Adaptibilité

Fiabilité

Réactivité et sens de l'organisation

Polyvalence

Résistance à la pression professionnelle

Travail en équipe pluridisciplinaire

Prise d'initiative

Sens de l'écoute

Rigueur et autonomie

Sens des responsabilités

Fibre commerciale

Orientations clients et résultats

Esprit d'analyse et de synthèse