Julie LONDON

Plus de 12 ans d'expertise dans le marketing digital :

- Développement de nouveaux devices : look and feel, parcours clients, nouveaux services

- Analyse et performance de la user experience

- Stratégie social media et création de communautés

- Développement de l’e-commerce, fidélisation des clients

- Stratégie de veille et ereputation de BNP Paribas

- Management de collaborateurs et équipes depuis 2002



Par ailleurs, j’ai pris en charge dès octobre 2012 en plus de mes missions pour BNP Paribas, la conception et le lancement opérationnel d’Hello bank ! France sur les aspects marketing avec comme nouveaux domaines d’expertise :

- Création des applications mobiles et tablettes

- Conception de la Relation Client 2.0 pour cette nouvelle marque

- Ereputation de la marque



Lancement du projet en 6 mois.



Mes compétences :

Digital

Réseaux sociaux

E-commerce

Social media

Web

Responsable

Marketing

E-business

Médias

User experience

Mobile marketing

Applications mobiles