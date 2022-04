Julie LOPES

Assistante de Direction et Assistante Commerciale dans l'un des bureaux de la région Paris & Centre sur le marché des professionnels.



Avec 31 bureaux, KPMG Paris et Centre est présent auprès :

- Des petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales

- Des groupes familiaux, les PME et l'Economie Sociale et Solidaire



KPMG, membre du réseau KPMG international, leader de l'audit, du conseil et de l'expertise comptable. Le cabinet accompagne les sociétés cotées et groupes internationaux, les PME, les groupes familiaux, l'économie sociale et solidaire et les collectivités publiques.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Secrétariat

Prospection commerciale

Développement commercial

Adaptabilité

Aisance relationelle

Rigueur