Julie LOZE

Personne active, curieuse et humaine. Esprit d'équipe et adaptabilité au travail.



Je cherche un poste en administratif/assistanat, avec un intérêt particulier pour le domaine RH ou Immobilier. Je suis également ouverte à découvrir d'autres secteurs.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Immobilier

Gestion des stocks

Informatique

Gestion Administrative (contrats, docs RH, facture

Organisation d'évènements (déplacements, séjour, r