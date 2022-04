Julie LUMEN

LA CRÉATIVE



Diplômée en Arts Graphiques, fille et femme d’artisan (père ferronnier d’art et fleuriste, mari luthier), j' ai commencé mon expérience professionnelle après un Baccalauréat Scientifique, en apprentissage dans une imprimerie traditionnelle offset. De l’offset à la flexographie, en passant par la sérigraphie, j'ai développé des compétences diverses tant au niveau technique, en maitrisant les différents procédés d’impression, qu’en gestion des flux de production ainsi que la maîtrise et la création du packaging au sein du laboratoire prépresse que j'ai géré pendant cinq ans. J'ai également accompagné et anticipé les évolutions des métiers de l’imprimerie, notamment l’apport croissant des outils numériques et adapte les méthodes aux objectifs et besoins de l’entreprise.

J'ai pu exercer également dans le milieu de la formation en tant que formatrice et responsable pédagogique notamment du Certificat de Qualification Professionnel en P.A.O. (Publication Assistée par Ordinateur), en formation collective ainsi qu’en formation personnalisée pour artisans, conjoints-collaborateurs, ou entrepreneurs souhaitant développer la communication visuelle de leur entreprise.

J'ai une bonne connaissance de l’anglais et de l’espagnol, et m’intéresse fortement aux influences artistiques à travers le monde.

Ce que j'apporte à LABoite : mon expérience, ma connaissance du milieu industriel et artisanal, ma créativité débordante ainsi que ma passion de l’innovation.

Je propose une communication visuelle adaptée à la demande et aux besoins de l’entreprise (tant au niveau créatif qu’au niveau des supports). J'accompagne à la mise en œuvre du projet de communication visuelle, son adéquation à la stratégie communication de l’entreprise, et peux former aux outils dédiés afin d’autonomiser l’entreprise.



Mes compétences :

