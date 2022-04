Julie LUNVEN

Adaptabilité - Autonomie - Persévérance - Optimisme



Je suis actuellement à la recherche d'un poste dans l'événementiel, la communication ou le marketing.



Mes expériences professionnelles, dans des secteurs aussi divers que l’événementiel, le graphisme, l'accueil, le commerce, ou la relation client, m'ont permis d'occuper des fonctions transversales à responsabilités nécessitant un esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un grand sens de l'initiative.

J’ai aussi été amenée à côtoyer et travailler avec des publics aux exigences diverses, ce qui m'a permis de développer mon sens de l'adaptation.



Je suis persuadée que mes compétences et mon esprit d’équipe peuvent vous servir et vous apporter autant que ce que vous avez à m'offrir.



Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Wedding planning

Graphisme Photoshop Illustrator

Gestion événementielle

Design graphique

Anglais

Espagnol

Réseaux sociaux

Logistique événementielle

PAO