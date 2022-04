Bonjour à toutes et à tous,



Je m'appelle Julie Mabille, j'ai 22 ans et j'étudie actuellement à l'université de Montpellier en Licence STAPS option Management du Sport.



J'aurai le plaisir d'intégrer le master "Marketing et communication intégrée" au sein de Sup Exup Montpellier pour la rentrée 2017 - 2018. C'est pourquoi je recherche activement une entreprise dans le domaine de l’événementiel ou du marketing proposant un contrat de professionnalisation pouvant débuter dès le 1er juillet.



Restant à l'écoute de toutes possibilités, merci d'avance pour tous contacts éventuels que vous pourrez me transmettre.





Pour plus d'informations sur mon profil, ma formation et mes projets professionnels, n'hésitez pas à consulter mon blog professionnel à l'adresse suivante : https://sites.google.com/site/juliemabille/



Bonne visite et à bientôt



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cegid

Microsoft Word

Sphinx

Travail en équipe

Organisation du travail