Julie MACASSARD

Nouvellement arrivée sur la région bordelaise après 9 ans d'exercices sur la Réunion, je recherche un emploi d'assistante de Direction spécialisée en maintien à domicile. J'ai effectué de nombreuses formations dans ce métier.

Je suis également ouverte et intéressée par le métier de responsable de secteur d'aide à domicile au vue de mon profil. Mon expérience à ce jour me donne la possibilité d'accéder à ce métier.

Ayant également de l'expérience dans le management et le commerce, une place de directeur de magasin est envisageable et réalisable.

J'ai besoin de m'ouvrir au marché du travail sur bordeaux et faire connaitre mon profil.