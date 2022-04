Julie MACHAULT

Géologue spécialiste des ressources minérales (valorisation, traçabilité et traitement des minerais).



Docteur en géologie - Qualifiée en section 35 et 36 du CNU



Compétences relationnelles:

- Intégration dans une équipe de recherche et notamment dans une équipe de travail pluridisciplinaire.

- Collaboration entre instituts de recherche et entreprises minières dans différents pays.

- Présentation régulière des résultats sous forme de rapports d’avancement rédigés en anglais et de réunions de travail.

- Supervision d’études.



Compétences scientifiques:

- Etude pionnière sur la traçabilité des minerais de métaux de base (mise au point d’un protocole analytique de traçabilité).

- Etablissement d'une carte d'identité du minerai permettant de discriminer les différentes provinces et les gisements d’une même province.

- Etude de la caractérisation du minerai brut et au cours du traitement minéralurgique jusqu’aux

applications semi-industrielles.

- Evaluation de la « perte de mémoire » des caractéristiques du tout-venant au cours du traitement

minéralurgique permettant de caractériser une succession d'opérations minéralurgiques.

- Utilisation de tests statistiques non paramétriques (Kolmogorov-Smirnov et de Colin-White).

- Recherche d’éléments valorisants.

- Elaboration et test d’un programme permettant d’obtenir les caractéristiques de la maille de

libération en aval des moyens d’observation et d’analyse classiques (prévision des coûts de

broyage à partir de la texture du tout-venant).

- Définition de la meilleure technique de flottation pour obtenir les diatomées les plus pures

possible (test à l’échelle du laboratoire jusqu’à l’échelle du pilote semi-industriel).

- Test de plusieurs collecteurs dans différentes conditions.



Compétences techniques:

- Microscopie optique (réflexion et transmission) et électronique (MEB, microsonde); Etude minéralogique; Etude texture; Etude géochimique; Etude granulométrie; ICP-MS; Préparation d’échantillons; Séparation de verres volcaniques; Spectrométrie de fluorescence X (Niton, XRF portable); Broyage; Analyses d’images.



Mes compétences :

Echantillonnage

Suite Office

Suite Adobe

Etude minéralogique

Etude texturale

Etude géochimique

Etude granulométrique

Flottation

Microscopie optique

Traitement minéralurgique

Contenu et distribution des éléments mineurs

Recherche d'éléments valorisant ou non

Microscopie electronique

Statistiques

Traçabilité

Supervision d'études

Présentation régulière des résultats

Intégration dans une équipe de travail pluridiscip