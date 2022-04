Julie MAGNAN

Diplômée de l’Université de Montréal et de l’Université de Hambourg en Allemagne, en langues, gestion de l’entreprise et marketing, Julie a travaillé au sein des industries pharmaceutiques et cosmétiques en Europe et au Canada, tant du côté client que du côté agence. Julie gère les relations clients, s’occupe de l’administration et du développement des affaires de M2C2 Communications.



www.m2c2communications.com



Notre entreprise

Fondée en 2004, M2C2 Communications regroupe une équipe de collaborateurs offrant des services personnalisés de communications et marketing en français, anglais et allemand.

Nous contribuons au succès des communications et à la réussite en affaires de nos clients américains et européens en élaborant avec eux des solutions clefs en main répondant aux exigences du marché, tout en respectant leurs objectifs, leur budget ainsi que leur échéancier. De plus, nous en suivons l’évolution et adaptons ainsi les solutions en fonction des mouvements quotidiens du marché.



Notre savoir-faire

Nous offrons les services suivants :

Gestion de projet en entreprise.

Consultation stratégique : Élaboration de plans de communications

Design graphique : Création d’une identité corporative, conception et réalisation de

documents imprimés et kiosques d’exposition.

Design Web : Conception graphique, programmation (Flash, HTML, PHP) et développement de systèmes personnalisés de gestion de contenu, incluant le référencement de sites Web.

Organisation et gestion d’événements : De la conception à la réalisation de réunions des équipes de ventes, cocktails, lancement de produits, conférences et séminaires.



