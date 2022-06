Julie MAILLARD

Je recherche une entreprise qui souhaite développer sa force de vente sur le terrain.

Je suis qualifiée dans la relation avec les clients particuliers et professionnels, ainsi que dans les techniques de vente.

Idéalement ma préférence se tourne vers le développement et le placement d’une gamme de produits alimentaires auprès de détaillants, collectivités et restaurants sur les secteurs 40 – 64 - 65 - 33.



Mes compétences :

Relation client

Techniques de vente

Agroalimentaire

Négociation commerciale

Suivi clientèle

Suivi commercial et administratif

vente de produits bancaires